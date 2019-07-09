Son Dakika Haberleri: Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

40 dakika önce

Milas ilçesinde molozların bulunduğu otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, söndürüldü.

Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü, System.String[]
Milas ilçesinde molozların bulunduğu otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, söndürüldü.
Ören Mahallesi Sanayi Sitesi yakınındaki moloz ve ağaç dallarının döküldüğü otluk alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına Milas Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Bölgedeki yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında, soğutma çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:53 Kaynak: AA
Ören Mahallesi, Milas, Güncel
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