Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
40 dakika önce
Milas ilçesinde molozların bulunduğu otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, söndürüldü.
Milas
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:53 Kaynak: AA
ilçesinde molozların bulunduğu otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, söndürüldü. Ören Mahallesi
Sanayi Sitesi yakınındaki moloz ve ağaç dallarının döküldüğü otluk alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına Milas Belediyesi
itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri müdahale etti.
Bölgedeki yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında, soğutma çalışması yapıldı.
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