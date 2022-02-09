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Muğla'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç zarar gördü - Son Dakika

Muğla'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç zarar gördü

09.02.2022 15:21
Muğla'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 otomobil zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 otomobil zarar gördü.

Orhaniye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle tamirhanede çıkan yangını söndürdü.

Yangında, tamirhanedeki 2 araç tamamen bir araç ise kısmen zarar gördü.

Yangının iş yerinin elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.

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Otomobil, Tragger, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç zarar gördü - Son Dakika
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