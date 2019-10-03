Muğla'da otobüs yangını

Muğla'da sabah saatlerinde Sakartepe rampasında Marmaris'e seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın sonrası otobüs kullanılmaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre Sakarya'dan Marmaris'e seyir halinde olan İrfan Çelik yönetimindeki 35 PK 671 plakalı yolcu otobüsünde, Akyaka kavşağına varmadan önce arka bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden otobüs şoförü aracı yolun sağına çekerek yolcuları tahliye için uyardı. Şoför dahil 12 kişinin bulunduğu öğrenilen otobüsteki yangın otobüsün sağ tarafını tamamen kapladı.



Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ve Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile bölgede bulunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası otobüs yangını söndürülürken, otobüsün sağ tarafı tamamen yandı. Otobüste soğutma çalışmaları devam ediyor.



Otobüs yangını nedeniyle Sakartepe rampası iniş istikameti bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten ulaşıma açıldı. - MUĞLA