Muğla'da otomobil beton mikserine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da otomobil beton mikserine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Muğla'da otomobil beton mikserine çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil beton mikserine çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çağatay Ş'nin kullandığı 48 JR 808 plaka otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Çırpı mevkisinde aynı istikamete giden Mustafa G. idaresindeki 07 RL 811 plakalı beton mikserine çarptı.

Alev alan otomobilin sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:50 Kaynak: AA
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