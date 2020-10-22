Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ekrem Gök (23) idaresindeki 48 AAD 433 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde denize devrildi.
Kazada, sürücü Gök ile Masuma Rzayeva (21) yaralandı.
Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da otomobil denize devrildi: 2 yaralı - Son Dakika