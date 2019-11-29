Muğla'da otomobil devrildi: 3 yaralı
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:04 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Özcan Negiş'in kullandığı 07 GOB 96 plakalı otomobil, Bodrum- Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde devrildi.
Kazada, sürücü Negiş ile araçtaki Uğurcan ve Mehmet Negiş yaralandı.
Yaralılar olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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