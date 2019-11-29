Son Dakika Haberleri: Muğla'da otomobil devrildi: 3 yaralı
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Muğla'da otomobil devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Özcan Negiş'in kullandığı 07 GOB 96 plakalı otomobil, Bodrum- Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde devrildi.

Kazada, sürücü Negiş ile araçtaki Uğurcan ve Mehmet Negiş yaralandı.

Yaralılar olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Bodrum, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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