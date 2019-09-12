Son Dakika Haberleri: Muğla'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Muğla'da otomobil devrildi: 5 yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şenol Fıçıcı yönetimindeki 59 ZS 572 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolunda su kanalına çarptıktan sonra devrildi.

Sürücü Fıçıcı, araçtaki Emine, Doruk (4) ve Meriç Efe Fıçıcı (2) ile Şenol Ömeroğlu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Bodrum, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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