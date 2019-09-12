Muğla'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şenol Fıçıcı yönetimindeki 59 ZS 572 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolunda su kanalına çarptıktan sonra devrildi.

Sürücü Fıçıcı, araçtaki Emine, Doruk (4) ve Meriç Efe Fıçıcı (2) ile Şenol Ömeroğlu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.