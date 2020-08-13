Muğla'da otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ethem Yılmaz idaresindeki 20 ABB 696 plakalı otomobil, Milas-Yatağan kara yolu Eskihisar Mahallesi mevkisinde devrildi.
Araç, aynı şeritte seyreden Özkan Uysal yönetimindeki 34 LP 2049 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Yılmaz ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.