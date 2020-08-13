Muğla'da otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücü Yılmaz ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:53

Kaynak: AA

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