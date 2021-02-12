Muğla'da otomobil hırsızlığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'da araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir çalıntı araç ile kullanılamaz haldeki 9 ağır hasarlı aracın motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen 11 şüpheli, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde belirlenen 15 adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.