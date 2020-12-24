Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halindeki araca çarparak durabildi. Ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika › Güncel › Muğla'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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