Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Gürkan Yener'in kullandığı 06 FM 6748 plakalı otomobil, Yatağan- Milas kara yolu Karaltı mevkisinde Şener Kocatürk yönetimindeki kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile Cemrem Kalkanlı, Dilan Kalkanlı ve Ebru Güler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Ağır yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Kocatürk ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Yatağan-Milas kara yolu, ekiplerin kaza yapan araçları kaldırmasının ardından trafiğe açıldı.

Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İdlib'deki saldırının bedeli rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildi Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 06:55:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]