Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Gürkan Yener'in kullandığı 06 FM 6748 plakalı otomobil, Yatağan- Milas kara yolu Karaltı mevkisinde Şener Kocatürk yönetimindeki kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile Cemrem Kalkanlı, Dilan Kalkanlı ve Ebru Güler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Ağır yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Kocatürk ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Yatağan-Milas kara yolu, ekiplerin kaza yapan araçları kaldırmasının ardından trafiğe açıldı.