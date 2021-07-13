Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Ayşegül T. idaresindeki 48 ADD 220 plakalı otomobil, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Yasin A. yönetimindeki 48 H 4471 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın ardından sürüklenen otomobil, yol kenarındaki minibüs durağına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan Ayşegül T. ile Melike Ç. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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