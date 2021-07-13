Kazada yaralanan Ayşegül T. ile Melike Ç. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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