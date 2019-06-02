Son Dakika Haberleri: Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
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Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sabri Gök yönetimindeki 48 GU 999 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı'nda, Osman Sarıyar'ın kullandığı 48 JE 066 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Gök ve Sarıyar, araçlardaki Ayşe Ecrin (2), Furkan (17) ile Ernur Sarıyar (42), Zeynep Gök (68) yaralandı.
Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:54 Kaynak: AA
Sarıyar, Fethiye, Muğla, Güncel
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