Muğla'da otomobil ışıklarda bekleyen 2 araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Muğla'da otomobil ışıklarda bekleyen 2 araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

08.07.2022 19:07
Muğla'da otomobil ışıklarda bekleyen 2 araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Muğla'da otomobil ışıklarda bekleyen 2 araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı Muğla'da Menteşe-Ula karayolu Gülağzı kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil ışıklarda bekleyen 2 araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

MUĞLA - Muğla'da Menteşe-Ula karayolu Gülağzı kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gülağzı kavşak ışıklarına seyir halinde olan Ali Kurt yönetimindeki 48 NS 272 plakalı araç, ışıklara süratli girince önünde bulunan iki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içindeki sürücü Ali Kurt ve eşi Sevilay Kurt olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Araçta bulunan Ali ve Sevilay Kurt'un oğlu ve kızı da kazada yaralanırken, engelli oğlunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçların çekilmesi ve karayolunda temizlik çalışması yapılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da otomobil ışıklarda bekleyen 2 araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da otomobil ışıklarda bekleyen 2 araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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