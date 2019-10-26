Son Dakika Haberleri: Muğla'da otomobil kaldırıma çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Muğla'da otomobil kaldırıma çarptı: 3 yaralı

Muğla'da otomobil kaldırıma çarptı: 3 yaralı

50 dakika önce

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil kaldırıma çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Bayram Tekneci idaresindeki 48 AAK 974 plakalı otomobil, Muğla- Fethiye kara yolu Kızılyaka mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ile kızı Gönül ve oğlu Hasan Tekneci yaralandı.

Ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fethiye, Muğla, Ula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da iki kişiyi yaralayan zanlı, polisten kaçarken damdan düştü
Norveç'te PKK yandaşları, içinde bebek olan Türk ailenin otomobiline saldırdı Tel Abyad'da bomba yüklü motosiklet infilak etti: 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı Canan Karatay açıkladı: Zeytinyağı, kanser yanı sıra birçok hastalığın ilacı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 21:16:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da otomobil kaldırıma çarptı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]