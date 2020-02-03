Muğla'da otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Muğla'da otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erdal Eren Yılmaz'ın kullandığı 34 BGK 008 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Tuzabat Mahallesi mevkisinde önünde seyir halinde olan Mevlit Külahlı yönetimindeki 58 LV 865 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü güçlükle çıkardı.

Yaralı sürücü ile aynı otomobilde bulunan Meryem ve Maya Yılmaz, ilçedeki hastanelere kadırıldı.

Yatağan, Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halı sahada dili boğazına kaçtı, hayatını kaybetti
Yabancı uyruklu genç kızın tarlada doğurduğu bebek hayatını kaybetti Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:46:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]