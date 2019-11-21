Muğla'da otomobil kanala devrildi: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanala devrilen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Kürşat Özoğul (42) idaresindeki 48 JB 719 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda refüjü aşarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra kanala devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ağır yaralanan Özoğul, itfaiye ekiplerince, otomobilden çıkarılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özoğul, burada yapılan müdahalelerin ardından sevk edildiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.