Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü - Son Dakika

Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

6 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 R 4872 plakalı otomobil, Kazım Yılmaz Caddesi'nde şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Mehmet Can Çepikurt, olay yerinde, Alican Berk Şit ise ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

Çepikurt ve Şit'in cenazeleri Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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