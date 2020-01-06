Muğla'da otomobil sayısı 209 bin 628'e ulaştı - Son Dakika
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Muğla'da otomobil sayısı 209 bin 628'e ulaştı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Muğla'da otomobil sayısı 209 bin 628'e ulaştı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da araç sayısı 506 552'ye, otomobil sayısı ise 1,7 artışla 209 628'e ulaştı.


2018 yılı Kasım ayında toplam araç sayısı 493 Bin 089 iken, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında bir artış göstererek 506 Bin 552'ye ulaştı.


Otomobil sayısı 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla 209 bin 628'e ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 209 Bin 628 adet otomobil, 9 Bin 829 adet minibüs, 4 Bin 446 adet otobüs, 73 Bin 842 adet kamyonet, 9 Bin 525 adet kamyon, 164 Bin 425 adet motosiklet, 33 Bin 689 adet traktör ve 1168 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.


Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,6 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 bin 840 adet ile motosiklette gerçekleşti.


2019 yılı Kasım ayında Muğla'da toplam 14 bin 601 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 9 bin 554 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 337 adet ile kamyonet, 1703 adet ile motosiklet, 387 adet ile traktör, 317 adet ile minibüs, 190 adet ile kamyon, 100 adet ile otobüs ve 13 adet ile özel amaçlı araçlar geldi. - MUĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:41 Kaynak: İHA
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