Muğla'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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