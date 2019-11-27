Son Dakika Haberleri: Muğla'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
Son Dakika Güncel Muğla'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Muğla'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu Gürcistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Muğla'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu Gürcistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Kayhan A. idaresindeki 48 MA 1187 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Oyuktepe mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 80 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilden düştüğü değerlendirilen Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili'nin (37) cesedini kayalıklarda buldu.

Modzmanashvili'nin cesedi, itfaiye ekiplerince yaklaşık 20 metreden yukarı taşınarak otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan Kayhan A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gürcistan, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı Muharrem İnce'nin 'çete' iddiaları CHP Genel Merkezi'nde dinlenecek İstifa sonrası ilk kez ekrana çıkan Ali Babacan, ekonomik krizin çıkmasını başkanlık sistemine bağladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 09:34:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]