Muğla'da otomobilde çalıntı inekle yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da otomobilde çalıntı inekle yakalanan zanlı tutuklandı

01.03.2022 22:27
Muğla'da otomobilde çalıntı inekle yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilde çaldığı inekle yakalanan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilde çaldığı inekle yakalanan zanlı tutuklandı.

Dün Kargıcak Mahallesi civarında devriye atan Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 09 AFM 832 plakalı otomobili durdurmuş, arka koltuktaki ineğin çalıntı olduğunu belirleyerek sürücü M.A'yı gözaltına almıştı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aracın arka koltuğundan çıkarılan inek, ekipler tarafından sahibi İ.K'ye teslim edildi.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan İ.K, yeniden ineğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi Bu sefer çalınan otomobil değil inek! Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı Bu sefer çalınan otomobil değil inek! Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı

Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da otomobilde çalıntı inekle yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da otomobilde çalıntı inekle yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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