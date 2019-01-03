Son Dakika Haberleri: Muğla'da Otomobilin Çarptığı Öğrenci Öldü

Muğla'da Otomobilin Çarptığı Öğrenci Öldü

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Muğla'da Otomobilin Çarptığı Öğrenci Öldü, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.


Muğla- Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde, Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Eylül Tansu Suda'ya otomobile binmek istediği sırada aynı istikametten gelen Mustafa Ö. idaresindeki 48 RZ 9124 plakalı otomobil çarptı.


Çarpmanın etkisiyle savrulan Eylül Tansu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Mustafa Ö. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Eylül, Jandarma, Menteşe, Muğla, Güncel
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