Son Dakika Haberleri: Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü

27 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Milas'tan Söke istikametine giden Türkay T'nin kullandığı 09 YJ 588 plakalı otomobil, kara yolunun birinci kilometresinde yolda yürüyen Halit Demir'e çarptı.
Kazada Demir hayatını kaybetti.
İngiliz turistleri Bodrum'dan Didim'e götürdüğü öğrenilen sürücü Türkay T. gözaltına alındı.
Halit Demir, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmaris'te çalınan iki milyon dolarlık tekne için İnterpol devreye girdi
Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak Teknik bir nedenden dolayı yaşanan hava yastığı probleminde iade ve değişim hakkı var Öfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 08:49:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]