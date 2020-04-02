Muğla'da otomobilin köpeğe çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Muğla'da otomobilin köpeğe çarptığı anlar güvenlik kamerasında
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin köpeğe çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin köpeğe çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Türkbükü Mahallesi'nde sahil yolunda seyreden bir otomobilin sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra durdu. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, bir süre otomobilin altında sürüklenen köpek ağır yaralandı.
Kaza sonra bir süre duran sürücü, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Köpeğin ise öldüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:18 Kaynak: AA
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