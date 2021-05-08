Muğla'da, otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir taksici, otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusunu kurtarıp sahiplendi.

Turizmci Mustafa Kemal Çubuk, otomobiliyle seyir halindeyken kedi sesi duyması üzerine Lise Kavşağı'nda durdu. Diğer sürücülerin de yardımıyla kedinin aracın motor bölümünde olduğu anlaşıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan taksi şoförü Mert Şimşir, sıkıştığı yerden çıkardığı kedi yavrusunu sahiplenerek çalıştığı durağa götürdü.

Taksici Mert Şimşir, "Kedi yavrusunu sağ salim kurtardık. Sahipleneceğim. Bende kalacak artık. İsim koymadık ama yakında bir ismi olur." diye konuştu.