Son dakika haberleri! Fethiye'de itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu ile sulama kanalına düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi 252 Sokak'ta otomobilin motoruna giren kediyi fark edenler vatandaşlar bir süre uğraşmalarına rağmen kediyi çıkaramadı. Vatandaşlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından motordan çıkarılan kedi yavrusu, sahibine teslim edildi. Ayrıca, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında bir kedinin mahsur kaldığı bilgisinin ardından Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri su kanalına girerek mahsur kalan kediyi de kurtardı. - MUĞLA