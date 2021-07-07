Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Hacıbayramlar Mahallesi Yortan mevkisinde bir otomobilin motor kısmında yılan olduğunu gören araç sahibi, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı aracın motor kısmından çıkardı.
Yılan daha sonra doğal yaşam alanına salındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika