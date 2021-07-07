Muğla'da otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika

Hacıbayramlar Mahallesi Yortan mevkisinde bir otomobilin motor kısmında yılan olduğunu gören araç sahibi, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı