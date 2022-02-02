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Muğla'da otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Muğla'da otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

02.02.2022 12:31
Muğla'da otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Taşyaka Mahallesi'nde otomobilini çalıştıran sürücü, motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Aracı durdurarak motor kısmındaki kediyi gören kişi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracın bazı parçalarını da sökerek kediyi aracın motorundan çıkardı.

Kedi, rehabilitesi için hayvan barınağına götürüldü.

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Fethiye, İtfaiye, Muğla, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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