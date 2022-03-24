Muğla'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

24.03.2022 17:03
Muğla'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu madde ele getirilen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu madde ele getirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye Ölüdeniz yolu Ocakköy uygulama noktasında V.Y'nin kullandığı otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, eroin, kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu nitelikli hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Otomobil, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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