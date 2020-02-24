Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ümmü Yeşil Tatlı'nın (41) kullandığı 48 RU 025 plakalı motosiklet, Ortaca-Dalyan kara yolu Okçular mevkisinde aynı yönde seyreden Burak H. (27) yönetimindeki 07 AIL 159 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 2 çocuk annesi Tatlı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazadan sonra olay yerinden ayrılan sürücünün otomobili, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortaca Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş bulundu.
Saklandığı evde gözaltına alınan Burak H, sevk ediliği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.