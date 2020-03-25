Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Resul Belevi'nin (37) kullandığı 48 ABJ 171 plakalı motosiklet, Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki kavşaktan 63. Sokak yönüne döndüğü sırada Melih N'nin kullandığı 48 N 4407 plakalı otomobille çarpıştı.

Yakındaki bir bankanın ATM'sine de çarparak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan Belevi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Melih N, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.