Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
18.11.2020 21:10
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Cemal Kıydan (60) hayatını kaybetti.
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Cemal Kıydan (60) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Muğla Fethiye yolu Yangı Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan çıkan N.K. yönetimindeki 48 J 8427 plakalı otomobille Köyceğiz'den Ortaca yönüne giden Cemal Kıydan'ın kullandığı 48 SY 828 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Cemal Kıydan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kıydan'ın cansız bedeni Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu-Alaattin Çakıcı gerginliğine Bahçeli de dahil oldu: Mafya demek rezilliktir UEFA, korona nedeniyle Romanya maçına çıkamayan Norveç'i hükmen yenik saydı Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor Danimarka Gıda Bakanı Jensen "vizon itlafı" krizi nedeniyle istifa etti "9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu