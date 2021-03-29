Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Görkem O'nun kullandığı 34 BIJ 530 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Bekçiler mevkisinde, Serdar Köylü'nün yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Köylü, sağlık ekibince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köylü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü, jandarma ekibince ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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