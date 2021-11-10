Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Ali Top (37) idaresindeki 48 BH 424 plakalı motosiklet, Yalı Mahallesi'nde Ali İhsan D. yönetimindeki 48 AAV 725 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Öte yandan hayatını kaybeden Mehmet Ali Top'un, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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