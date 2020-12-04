Muğla'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Muhammed Eren Polatcı'nın kullandığı 48 AEE 940 plakalı motosiklet, Taşkaya Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde, Mustafa Çağı idaresindeki 34 BIV 919 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Polatcı ile motosikletteki Hava Özaktan yaralandı.

Kaza yerine gelen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.