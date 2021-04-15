Muğla'da otomobille kamyon çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Serkan Abaz yönetimindeki 48 YC 193 plakalı otomobil, İnönü Bulvarı'nda Yaşar Dere'nin kullandığı 48 Y 1953 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı.
Yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Batuhan Koyun 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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