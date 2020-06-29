Muğla'da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Muğla'da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Umutcan D. (24) idaresindeki 52 DC 310 plakalı otomobil, Fethiye Antalya kara yolu Seydikemer Kaş Kavşağı'daki trafik ışıklarında, Talha Ç. yönetimindeki NMS T6 yabancı plakalı kamyonetle çarpıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde sıkışan Ali D. ( 54), Fatma D. (51) ve Sudenaz D. (14) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fethiye'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Seydikemer, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 21:21 Kaynak: AA

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