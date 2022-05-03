Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

03.05.2022 23:35

Son dakika haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücünün hayatını kaybettiği kazada, biri çocuk 4 kişi de yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücünün hayatını kaybettiği kazada, biri çocuk 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uygar K'nın kullandığı 48 AAP 515 plakalı otomobil ile Yılmaz Ersüngü (30) yönetimindeki 48 GU 319 plakalı motosiklet, Akarca Mahallesi Şehir Nihat Oran Caddesi'nde çarpıştı. Savrularak aydınlatma direğini deviren otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Yaralanan sürücüler ile otomobildeki biri çocuk 3 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Ersüngü, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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