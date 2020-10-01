Otomobiller çarpıştı 1 kişi öldü - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Mustafa Çamdalı yönetimindeki 48 HZ 081 plakalı otomobil, Muğla-Köyceğiz karayolu Şelale mevkisinde, karşı yönden gelen Orhan Gürel'in kullandığı 48 AF 668 plakalı otomobille çarpıştı. Gürel, çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Gürel ve diğer sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gürel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çamdalı'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.