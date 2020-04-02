Muğla'da oturma bankları kaldırılıyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından büyükşehire bağlı İl genelindeki oturma bankları kaldırılıyor.



Ülke genelinde yayılmaya devam eden koronavirüse karşı belediyeler dezenfekte çalışmalarını ve vatandaşların evde kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bir çok tanıtım, duyurular ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunurken, uyarıları dikkate almayan 65 yaş üstü vatandaşlar için il genelindeki banklar kaldırılmaya başlandı. Belediye ekipleri çalışmalara ilk olarak Menteşe İlçesi'nde bulunan banklarla başladı. - MUĞLA