Muğla'da park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Araç sahibi ve çevredekiler durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

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