Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen ekipler, bölgede arama çalışması yaptı. Polis ve mahalle bekçileri tarafından yeri tespit edilen şüpheli S.G, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da park halindeki araçtan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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