Muğla'da park halindeki iki otobüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı alanda, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevler yan taraftaki başka bir otobüse de sıçradı.

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