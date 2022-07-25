Sarıgerme Mahallesi'nde bir sitenin yanında park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler bölgedeki sazlığa sıçradı.

Kaynak: AA

Sarıgerme, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da park halindeki minibüsten sazlığa sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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