Muğla'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
İpek Yalçın yönetimindeki 48 LM 748 plakalı otomobil, Beçin Mahallesi'nde park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yalçın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Milas Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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