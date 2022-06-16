Muğla'da park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Muğla'da park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

16.06.2022 22:59
Muğla'da park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Fethiye-Dalaman kara yolunda, Aydın Korkmaz'ın kullandığı 48 E 5265 plakalı motosiklet, yolun sağ şeridine park edilen 48 HF 972 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Korkmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Korkmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

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Kaynak: AA

Aydın Korkmaz, Fethiye, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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