Muğla'da Personel Lojmanında Yangın
20 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinin lojmanında çıkan yangın söndürüldü.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, bir iş yerinin lojmanında çıkan yangın söndürüldü. Konacık
Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı
'ndaki bir iş yerine ait personel lojmanından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, lojmanda büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın söndürme çalışması sırasında, 112 Acil Sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye hazır bekletildi. Polis
ve itfaiye ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili bölgede inceleme yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:22 Kaynak: AA
14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı
Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü
Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı
MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor