Son Dakika Haberleri: Muğla'da Personel Lojmanında Yangın

Muğla'da Personel Lojmanında Yangın

20 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinin lojmanında çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'da Personel Lojmanında Yangın, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinin lojmanında çıkan yangın söndürüldü.

Konacık Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir iş yerine ait personel lojmanından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, lojmanda büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın söndürme çalışması sırasında, 112 Acil Sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye hazır bekletildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili bölgede inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:22 Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:42:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Personel Lojmanında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]