Muğla'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Muğla'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı. Murat T. (32) yönetimindeki 48 SK 091 plakalı pikap, Çamdibi Mahallesi 273 Sokak'ta Niyazi Karacan'ın (57) kullandığı 48 J 6278 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada sürücü Karacan ile motosikletteki oğlu Mustafa (14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Niyazi Karacan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Pikap sürücüsü Murat T. gözaltına alındı.

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