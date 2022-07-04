Muğla'da Pınar Gültekin için "adalet nöbeti" devam ediyor

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının "haksız tahrik indirimi" ile 23 yıla indirilmesine tepki gösteren bir grup kadın, 28 Haziran'da başlattıkları "adalet nöbeti"ne devam ediyor.

Menteşe Kadın Platformu adıyla Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Pınar Gültekin için adalet nöbetindeyiz. Bu dava daha bitmedi" yazılı pankart açtı, "Erkek adalet değil, gerçek adalet" ve "Yaşasın kadın dayanışması" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Dilek Bulut, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını bekledikleri Cemal Metin Avcı'nın "haksız tahrik" indirimiyle 23 yıl ceza aldığını ifade etti.

İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay aşamalarında sonuç değişmezse failin indirilmiş cezanın da belli bir kısmını yatacağını, ardından denetimli serbestlik hükümleri de uygulanarak cezaevinden çıkacağını iddia eden Bulut, cinayetler sonlanıncaya kadar yılmadan, susmadan mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Olay

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.